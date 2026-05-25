Streaming e Serie A spingono la rete | picchi traffico fino al +56% su Open Fiber

Da digital-news.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultima giornata di Serie A, la rete Open Fiber ha registrato un aumento del traffico fino al 56% nelle grandi città, causato dallo streaming delle partite. La crescita si è concentrata principalmente nelle ore serali, con un incremento significativo rispetto ai giorni precedenti. Nessun problema di connessione è stato segnalato durante i picchi di traffico. La domanda di banda larga si è mantenuta elevata anche dopo la conclusione delle gare.

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Durante l’ultima giornata di Serie A, la rete Open Fiber registra picchi di traffico fino al +56% per lo streaming delle partite nelle grandi città. L’ultima giornata di campionato si è giocata anche online. Durante le partite decisive, disputate ieri, la rete Open Fiber ha registrato picchi di traffico dati compresi tra il +31% e il +56%, legati alla fruizione degli eventi sportivi in streaming. Gli aumenti si sono concentrati nelle fasce orarie delle gare e hanno interessato le principali aree metropolitane monitorate. L’analisi è stata condotta su un campione significativo di clienti residenziali FTTH che utilizzano i servizi OpenstreamOpenInternet, cioè utenti serviti integralmente dalla rete e dagli apparati Open Fiber. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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