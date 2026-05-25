Sul telefono di un uomo di 31 anni di Ravarino sono state trovate ricerche su attacchi simili a quello avvenuto a Modena il 16 maggio, quando un'auto è stata lanciata sulla folla in via Emilia, ferendo otto persone. Tuttavia, le analisi non indicano collegamenti con attività terroristiche. Le indagini continuano a esaminare i dettagli del dispositivo e le motivazioni dell'uomo coinvolto.

Le indagini sui dispositivi del 31enne di Ravarino mostrano ricerche online su attacchi simili a quello compiuto il 16 maggio, quando Salim El Koudri lanciò un'auto sulla folla in via Emilia, a Modena, ferendo 8 persone di cui 4 gravemente. Non risultano invece video di scene violente, e pare confer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, "El Koudri aveva cercato informazioni su attentati in Europa", ma l'analisi del telefono esclude il terrorismo

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