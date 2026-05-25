Assalto di Modena El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati con l’auto sulla folla

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Modena dopo aver cercato online dettagli sugli attentati con veicoli sulla folla. Secondo le indagini, aveva consultato notizie e contenuti su piattaforme di informazione e social media riguardanti altri episodi di questo tipo. L’indagine ha evidenziato che l’indagato aveva cercato informazioni specifiche su attacchi simili, concentrandosi su modalità e dettagli delle stragi.

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Modena, 25 maggio 2026 – Cercava notizie delle stragi commesse con mezzi lanciati sulla folla, li cercava sui mezzi di informazione, su piattaforme generaliste. E poi ha scaricato queste immagini del terrore. E’ quello che che è emerso dall’analisi della cronologia dei vari device sequestrati a  Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l’assalto con l’auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in via Emilia a Modena. Il fatto che gli investigatori abbiano trovato questi video violenti dimostrerebbe che il gesto di El Koudri non è stato dettato da un improvviso impulso, ma una possibilità scandagliata da tempo e analizzata nei particolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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