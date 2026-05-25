La Procura di Modena ha raccolto nuove prove riguardanti Salim El Koudri, sospettato di aver pianificato altri attentati in Europa. L'indagine riguarda un episodio in cui un'auto ha investito persone in una zona della città. Non sono stati ancora confermati collegamenti con atti terroristici, ma le autorità stanno esaminando i dettagli dell'episodio e i possibili collegamenti con attività terroristiche. La questura non ha fornito ulteriori commenti sulla natura dell'indagine.

“Lui non era psicopatico, lui sapeva“, queste le parole che Giovanni Esposito, fratello di una donna ferita gravemente a Modena dall’auto lanciata sulla folla da Salim El Koudri, rivolge a un’inviata di Fuori dal Coro. “Per me era un terrorista“, aggiunge, puntando il dito contro coloro che secondo lui “vogliono insabbiare tutto“, compreso il sindaco Massimo Mezzetti. E secondo l’inviata, la redazione avrebbe avuto accesso a documenti inediti della Procura che suggerirebbero, appunto, l’ipotesi del terrorismo islamico dietro il gesto del 31enne. Su cosa sta lavorando la Procura di Modena Gli scritti del padre di Salim El Koudri L'auto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, ombra del terrorismo su Salim El Koudri: avrebbe cercato altri attentati in Europa

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Le parole della sorella di El Koudri che si è lanciato sulla folla a Modena con la sua auto: Ci dispiace. Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

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