Strage di Ustica i familiari delle vittime chiedono di non archiviare | Aereo abbattuto durante un episodio di guerra

I familiari delle vittime della strage di Ustica hanno chiesto di non archiviare il procedimento, ribadendo che l’aereo è stato abbattuto durante un episodio di guerra. Daria Bonfietti, portavoce del comitato, ha ripetuto l’appello affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto quella notte. La richiesta arriva nel corso di un incontro con le autorità, mentre il procedimento giudiziario prosegue senza definitive conclusioni.

“Non chiudete la porta alla verità su Ustica”. Daria Bonfietti e i famigliari delle vittime della strage saranno presenti oggi, mercoledì, con i loro legali all’udienza in cui il giudice delle indagini preliminari di Roma, Giulia Arcieri, dovrà decidere la sorte dell’indagine ancora aperta sull’aereo che precipitò la notte del 27 giugno 1980, provocando 81 morti. La Procura di Roma ha chiesto al gip l’archiviazione, ritenendo di non aver trovato elementi sufficienti a sostenere un processo. Eppure, sottolinea Bonfietti, “nelle 450 pagine della richiesta d’archiviazione si ribadiscono con forza le conclusioni già raggiunte in passato del giudice Rosario Priore sulle cause della tragedia: il Dc9 è stato abbattuto durante un episodio di guerra aerea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Ustica, i familiari delle vittime chiedono di non archiviare: “Aereo abbattuto durante un episodio di guerra” Articoli correlati L'appello di un gruppo di parlamentari: "La strage di Ustica non si può archiviare"Venerdì 13 marzo un drappello di politici farà visita al Museo per la Memoria di Bologna, alla vigilia dell'udienza davanti al Gip per... Strage di Ustica, i parenti delle vittime: "No all'archiviazione dell'indagine"AGI - "Noi andremo là, il 18 marzo, chiedendo di non procedere con l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché crediamo che ci... Una raccolta di contenuti su Strage di Ustica i familiari delle... Temi più discussi: Strage di Ustica, i parenti delle vittime: No all'archiviazione dell'indagine; La Strage di Ustica non si può archiviare!; L’appello di Bonfietti: Fu un atto di guerra, non archiviate la strage di Ustica; Ustica, Lepore: Bologna non smetterà di chiedere verità. L’appello di Bonfietti: Fu un atto di guerra, non archiviate la strage di UsticaBologna – La verità può ancora essere dimostrata, ma serve l’impegno della politica e dello Stato. È questa, in buona sostanza, la sollecitazione di Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei f ... bologna.repubblica.it Non archiviate l’indagine sulla strage di Ustica: nell’esplosione del DC-9 morì il riminese UgoliniNon è ancora tempo di scrivere la parola fine sulla strage di Ustica. A quarantasei anni di distanza da quel tragico 27 giugno 1980, la determinazione dei ... chiamamicitta.it Strage di Ustica, Emma Petitti: "Rispetto della verità dovuta alle vittime" - facebook.com facebook