Strage di Ustica i familiari delle vittima | Momento cruciale non si archivi l’inchiesta

I familiari delle vittime della strage del volo del 1980 hanno ribadito l’importanza di proseguire le indagini, chiedendo che l’inchiesta bis aperta dalla Procura di Roma non venga archiviata. Secondo loro, si tratta di un momento decisivo per fare chiarezza sulla vicenda. La richiesta arriva dopo anni di attese e di tentativi di ottenere risposte definitive sulla dinamica dell’incidente.

“È un momento cruciale per la verità su Ustica”. I familiari delle vittime della strage del Dc-9 Itavia abbattuto il 27 giugno 1980 tornano a chiedere che l’inchiesta bis aperta dalla Procura di Roma non venga archiviata. L’appello arriva alla vigilia dell’udienza davanti al Gip della capitale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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