Nelle indagini sulla strage di Modena sono state trovate foto e video violenti nel telefono di uno dei sospettati. Le immagini sono state sequestrate durante l’attività investigativa e sono al centro di un’indagine per verificare eventuali collegamenti con attività terroristiche. Dopo l’attacco, alcune figure politiche hanno suggerito l’adozione di misure psicologiche per i sospetti, invece di rafforzare i controlli contro i presunti fondamentalisti. La procura sta analizzando i contenuti digitali per approfondire le responsabilità.

Altro che vittima della mancata integrazione, come ci vorrebbero far credere Elly Schlein e compagni, i quali, dopo la strage di Modena, invece che maggior rigore contro i fondamentalisti reclamano l’assunzione di psicologi per aiutarli. La trasmissione Fuori dal coro, con un servizio in esclusiva andato in onda ieri sera, dimostra che in almeno un telefono in uso a Salim El Koudri la polizia ha trovato immagini di violenza che fanno sospettare che quello di sabato scorso non sia stato il gesto di un pazzo, ma l’atto consapevole di un terrorista. Non solo: tra gli scritti del padre del giovane marocchino gli inquirenti avrebbero rinvenuto frasi in arabo contro la colonizzazione dell’Africa da parte dell’Occidente, con appelli a recuperare la propria identità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Strage di Modena, spuntano foto e video violenti nel telefono di El Koudri: l’ombra del terrorismo dietro il massacro

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