A Modena, la procura ha confermato l’accusa di strage e lesioni gravissime contro un uomo di 31 anni, coinvolto nell’incidente in cui un’auto è stata lanciata sulla folla. La difesa del sospetto sta considerando di richiedere una perizia psichiatrica, per valutare eventuali condizioni mentali al momento dei fatti. La decisione di mantenere le accuse di strage e lesioni gravi è stata comunicata dopo l’esame degli elementi raccolti finora. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali previste.

La difesa del 31enne accusato di aver lanciato l’auto sulla folla a Modena valuta una perizia psichiatrica. La procura ha confermato l'accusa di strage e contestato le lesioni gravissime. L’avvocato: “L'obiettivo è chiarire le ragioni del gesto ma El Koudri per ora è confuso, sotto shock e incapace di spiegare” La difesa diSalim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto volontariamente la folla aModenaferendo otto persone, sta valutando la richiesta di una perizia psichiatrica. “Prima di tutto deve essere visitato e deve riprendere unaterapia farmacologica che lo stabilizzi”, ha spiegato l’avvocatoFausto Giannelli, “Solo allora forse sarà possibile interrogarlo in modo utile e capire davvero cosa sia successo e perché”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orrore a Modena, il legale di El Koudri: ‘Confermata accusa di strage e lesioni gravissime, non terrorismo’

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