L'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il paese è resiliente e pronto a tutto per fermare eventuali minacce, affermando che non tollererà violazioni della propria sovranità. Ha sottolineato che gli Emirati mantengono il diritto di adottare tutte le misure necessarie per difendersi da attacchi, in particolare contro i missili provenienti dall'Iran.

“Gli Emirati Arabi Uniti non accetteranno alcuna violazione della propria sovranità o sicurezza, e mantengono il pieno e legittimo diritto di adottare tutte le misure necessarie per deterrere e rispondere a qualsiasi aggressione. Si tratta di un diritto legittimo garantito dalle leggi internazionali”. Sono le parole nette di Sua Eccellenza l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi. Che poi fa anche notare: “Gli attacchi attuali dell’Iran contro più Stati mostrano un'escalation e non una volontà di armonia regionale”. Sua Eccellenza, come intende rispondere l'Unione degli Emirati Arabi Uniti nelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'intervista all'ambasciatore degli Emirati: "Resilienti e pronti a tutto, così abbiamo fermato i missili dell'Iran"

Articoli correlati

Leggi anche: «Non abbiamo colpito l'impianto di desalinizzazione in Iran». La smentita degli Emirati e il rischio guerra regionale

Leggi anche: Qatar, Emirati e Oman: così Palermo è finita nel radar degli investitori dell'alta finanza araba

Contenuti e approfondimenti su L'intervista all'ambasciatore degli...

Discussioni sull' argomento Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Gli Emirati non parteciperanno ad attacchi contro l'Iran; E se avessero tutto da perdere Usa e Israele?.

Gli Emirati non parteciperanno ad attacchi contro l'IranGinevra, 9 mar. (askanews) - Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) non parteciperanno ad alcun attacco contro l'Iran dal loro territorio. Lo ha assicurato l'ambasciatore emiratino presso le Nazioni Unite a ... quotidiano.net

Tg2. . #Iran attacca #Emirati con droni e missili. Centrato aeroporto di #Dubai. "Colpiremo i centri economici di Stati Uniti e Israele". La risposta americana alle mine nello stretto di #Hormuz. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11marzo - facebook.com facebook

Crisi in Iran: si ferma la più grande raffineria degli Emirati. Zelensky dice di aver inviato "squadre professionali e pienamente equipaggiate" in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita Segui gli aggiornamenti a questo link x.com