Chi sono gli alunni neurodivergenti? Come famiglia e scuola come dovrebbero supportarli INTERVISTA al Professor Stefano Vicari

In un’epoca in cui la società tende a promuovere l’omogeneità nei comportamenti e nell’aspetto, si parla sempre più spesso di alunni neurodivergenti, persone che presentano differenze nel funzionamento cerebrale rispetto a quello considerato tipico. Un esperto nel settore ha spiegato come famiglia e scuola possano collaborare per offrire un ambiente di supporto adeguato, senza etichettare o stigmatizzare. La discussione si concentra sulle modalità pratiche di intervento e sull’importanza di un approccio inclusivo.

La società ci spinge ad adottare comportamenti conformati che portano sostanzialmente ad essere uguali nel modo di vestire o di comportarci. Ma cosa succede se non pensiamo semplicemente di sentirci diversi ma lo siamo per il nostro modo di “funzionare”? Ne abbiamo parlato con il Professor Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'articolo Chi sono gli alunni neurodivergenti? Come famiglia e scuola come dovrebbero supportarli.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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