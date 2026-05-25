Due giovani sono morti e altri due sono gravemente feriti in incidenti stradali avvenuti nel Lecchese sabato scorso. Due persone sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche dopo gli schianti in moto, mentre le vittime sono decedute sul colpo. La polizia sta indagando sulle cause degli incidenti, avvenuti in zone diverse della provincia. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli delle circostanze.

L’altro giorno è stato un maledetto sabato di sangue sulle strade della provincia di Lecco. Due giovani sono morti in altrettanti incidenti stradali e altri due sono ricoverati in gravissime condizioni. E ieri si sono verificati altri incidenti. Sabato hanno perso la vita prima Roberto Manzini, 35 anni, di Beverate di Brivio, poi un motociclista di vent’anni di Milano. Roberto è morto incastrato tra le lamiere della sua Vw Golf sulla Sp 54 a Olginate mentre stava tornando a casa dopo una serata con gli amici a Cisano Bergamo: risulta abbia perso il controllo della macchina, invaso la corsia opposta e impattato contro una Hyundai i30 guidata da un coetaneo che nulla ha potuto per evitarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strade di sangue nel Lecchese. Schianti maledetti in moto. Due persone lottano per la vita

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