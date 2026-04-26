Nella notte si sono verificati due gravi incidenti stradali che hanno coinvolto cinque persone. In uno degli scontri, quattro dei feriti sono stati ricoverati in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause degli incidenti e stanno lavorando per chiarire la dinamica degli scontri avvenuti sulle strade. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sui nomi delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due gravi incidenti stradali nella notte hanno provocato cinque feriti, quattro dei quali ricoverati in condizioni critiche. Un bilancio pesante che riaccende l’allarme sicurezza sulle strade. Il primo schianto si è verificato quando un’auto con a bordo due 30enni si è ribaltata lungo la carreggiata. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti dalle lamiere prima del trasferimento in codice rosso in ospedale, dove restano ricoverati in gravi condizioni. Il secondo incidente ha coinvolto due vetture finite entrambe fuori strada. Una Fiat Panda si è ribaltata con a bordo una coppia di 70enni, anch’essi soccorsi e trasportati in ospedale in condizioni serie.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Notte di sangue sulle strade, cinque feriti in due schianti: quattro sono gravi

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