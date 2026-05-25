Strada perennemente sporca | Brindisi non merita questa umiliazione
Un lettore segnala lo stato di abbandono di via Bezzecca, nella zona Santa Chiara di Brindisi. La strada è descritta come costantemente sporca, con una presenza continua di rifiuti e sporcizia. La segnalazione evidenzia una condizione di degrado che si protrae nel tempo e che interessa un'area cittadina. Nessuna informazione è stata fornita su interventi o interventi di pulizia da parte delle autorità locali.
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sullo stato in cui versa una delle strade di Brindisi“Siamo in via Bezzecca, zona Santa Chiara. Questa è la situazione giornaliera in cui versa la strada, sempre così, sempre sporca. Ogni volta che ospito gente proveniente da altre regioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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