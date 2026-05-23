Samb parola all’ex Gennaro Grillo | Questa città merita di più

Gennaro Grillo, ex giocatore della Samb, ha dichiarato che la città merita di più di una salvezza all’ultimo minuto. Grillo, che ha vinto il campionato di C2 nel 1990-91 e una Coppa Italia con la squadra, si è stabilito in città e ha espresso il suo punto di vista sulla situazione del club.

"San Benedetto merita qualcosa in più di una salvezza all’ultimo secondo". Testi e musica dell’ex rossoblù Gennaro Grillo che dopo avere vinto il campionato di C2 90-91 ed una Coppa Italia con la Samb, si è stabilito in città, diventando anche tifosissimo dei colori rossoblù. "Una città di quasi 50mila abitanti che ne porta 10mila allo stadio –aggiunge Grillo – chiede giustamente un altro tipo di campionato. Sicuramente non a vincere ma in cui la Samb possa essere protagonista in positivo. E speriamo che sia così". Grillo, un torneo importante significa anche investimenti di rilievo da parte della proprietà. "Lo ha detto in tv anche il presidente Vittorio Massi che c’è bisogno di un supporto per puntare in alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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