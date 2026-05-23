L’ex calciatore ha commentato la retrocessione del club, affermando che la squadra non meritava di finire in terza divisione e criticando la mancanza di impegno dei giocatori. Ha sottolineato che la stagione si è aperta con errori e si è conclusa in modo ancora peggiore, senza che ci fosse un attaccamento riconoscibile alla maglia. La sua analisi si basa sui risultati ottenuti e sulla percezione generale di disinteresse durante il campionato.

Ottantadue presenze e 40 gol (17 in A) ripartiti in poco meno di tre stagioni. Le prime due di B (1992-94), la terza (1994-95) nella massima serie, condita dalle reti che permisero ai biancorossi di battere a San Siro sia l’Inter che il Milan. Sandro Tovalieri da Pomezia, 61 anni, il “cobra” delle aree di rigore, è uno di quelli che ha fatto la storia del Bari. Ricevendo in cambio stima e affetto. Ecco perché è assai mortificato dalla retrocessione in C dei biancorossi, una retrocessione sancita dal campo 22 anni dopo l’ultima (2003-04), anche quella dopo un playout col Venezia (1-0 e 0-2) e poi “cancellata” dal ripescaggio seguito alla mancata iscrizione del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tovalieri: "Bari non merita questa umiliazione, hanno sbagliato tutti. Nessun attaccamento alla maglia"

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