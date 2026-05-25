strabologna da record sport salute e sorrisi oltre 22mila partecipanti colorano il centro storico

Oltre 22.000 persone hanno partecipato ieri a StraBologna, una corsa che ha coinvolto il centro storico della città. I partecipanti hanno riempito le strade con un corteo lungo e vivace, creando un’atmosfera di festa. La manifestazione ha combinato sport, salute e divertimento, attirando un grande numero di cittadini. La partecipazione ha superato le aspettative, trasformando le vie centrali in un grande serpentone di persone.

di Marco Principini Strabologna da record. Sono oltre 22mila le persone che ieri hanno colorato la città, animando le vie del centro con un serpentone infinito e pieno di allegria. È stato insomma un grande successo la 45ª edizione della StraBologna, la grande festa della città organizzata da Uisp Bologna che, anno dopo anno, continua a trasformare il centro in un luogo di incontro, sport e condivisione aperto a tutte e tutti. Fin dalle prime ore del mattino, piazza Maggiore si è riempita di partecipanti pronti a vivere una giornata all’insegna del movimento e del divertimento. Alle 10,30 è partita una lunga onda verde e viola – i colori della t-shirt ufficiale 2026 – che ha coinvolto migliaia di partecipanti tra famiglie, gruppi di amici, bambini, podisti, camminatori e amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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