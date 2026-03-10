Cesenatico | 3.050 partecipanti un record storico

A Cesenatico si è conclusa la 36ª edizione di Attraverso Cesenatico, che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone. Questo numero rappresenta un record per l’evento, superando le precedenti edizioni e attirando un pubblico più numeroso del previsto. La manifestazione ha coinvolto un grande numero di partecipanti, confermando la sua popolarità tra gli appassionati.

La 36ª edizione di Attraverso Cesenatico ha registrato un risultato storico, superando le aspettative con oltre tremila partecipanti. La gara competitiva di dieci chilometri ha trionfare Michele Cacaci e Ilaria Sabbatini in una giornata che ha unito agonisti e famiglie nel borgo marinaro romagnolo. L’evento si è trasformato in un vero e proprio ciclo di attività sportive, dove la corsa principale è stata solo il fulcro di un fine settimana intenso. I numeri parlano chiaro: ben 3.050 persone hanno aderito all’iniziativa, un record assoluto per questa manifestazione. Tra questi, mille corridori hanno affrontato la prova agonistica sui pettorali esauriti, mentre altre migliaia hanno scelto le varianti più leggere come la Kids Run o la Family Run and Walk. 🔗 Leggi su Ameve.eu

