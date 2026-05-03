Oltre tremila partecipanti alla LugoRun | tutti i numeri di un' edizione da record

La LugoRun 2026 ha attirato oltre tremila partecipanti, confermando il successo dell’evento. La corsa ha visto coinvolti atleti e appassionati provenienti da diverse zone della regione, creando un momento di grande partecipazione collettiva. L’edizione di quest’anno si è distinta per il numero di iscrizioni e per la presenza di pubblico lungo il percorso. La manifestazione si è consolidata come uno degli appuntamenti principali nel calendario locale.

La LugoRun 2026 è stata l’edizione delle conferme. La conferma di una grande partecipazione da tutto il territorio e la conferma che questo evento è ormai entrato nel cuore di tutta la Bassa Romagna come una grande festa collettiva. Sono stati 3.420 i partecipanti complessivi di un lungo momento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Accademia Cup 2026, edizione da record: oltre 500 partecipanti al via della stagione sportivaCon una partecipazione da record e un livello tecnico sempre più alto, l’Accademia Cup 2026 ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di... Leggi anche: Marcia Sette Castelli, con 2.838 partecipanti la 22esima edizione è da record Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa e record. Oltre tremila alla EcoRun; Pescara, oltre tremila partecipanti per Coppa Karate Csen e Pescara Danza; Biglietti, donazioni e offerte volontarie: oltre tremila euro raccolti per Jonas; L’internazionale progressista può davvero sfidare l’estrema destra? - Appunti. Tremila partecipanti alla MaratonaTERNI Tremila partecipanti alla 15esima edizione della Maratona di San Valentino, tradizionale manifestazione che riunisce maratona, mezza maratona, family run e dog run. Organizzata dall’Amatori ... lanazione.it Festa e record. Oltre tremila alla EcoRunUna città in festa, attraversata da colori, energia e sorrisi. L’edizione 2026 di EcoRun ha trasformato il centro ... msn.com Gli archeologi hanno scoperto finora oltre tremila monete d'argento in Norvegia. Il tesoro è stato scoperto in un campo, ma molte altre monete potrebbero ancora nascondersi nel terreno x.com Gli archeologi hanno scoperto finora oltre tremila monete d'argento in Norvegia. Il tesoro è stato scoperto in un campo, ma molte altre monete potrebbero ancora nascondersi nel terreno https://l.euronews.com/Mtdf - facebook.com facebook