Storie d’Italia 23 maggio 2026

Notizia in breve

Il 23 maggio 2026, i carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano hanno svolto un controllo in aree boschive. Durante l’intervento, hanno monitorato e tutelato un patrimonio naturale presente nella regione. L’attività ha riguardato il presidio di zone verdi, con l’obiettivo di preservare l’ambiente e prevenire attività illegali. Non sono stati segnalati incidenti o interventi di rilievo, ma si è svolta una normale attività di vigilanza e tutela ambientale.