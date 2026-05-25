Storie d’Italia 23 maggio 2026
Il 23 maggio 2026, i carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano hanno svolto un controllo in aree boschive. Durante l’intervento, hanno monitorato e tutelato un patrimonio naturale presente nella regione. L’attività ha riguardato il presidio di zone verdi, con l’obiettivo di preservare l’ambiente e prevenire attività illegali. Non sono stati segnalati incidenti o interventi di rilievo, ma si è svolta una normale attività di vigilanza e tutela ambientale.
L’impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza, lavora, fa sport eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite ma non recide una vocazione di cura degli altri RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it
2 Storie VERE che Ti Faranno Tremare - Maggio 2026
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