Storie d’Italia 16 maggio 2026

Il 16 maggio 1976, un incidente industriale causò la fuoriuscita di diossina da un impianto chimico in un comune della Lombardia, provocando un grave inquinamento ambientale. La nube tossica si diffuse nell’area circostante, portando alla chiusura temporanea di scuole e all’evacuazione di alcune abitazioni. L’evento ricevette ampia copertura mediatica e portò alla nascita di nuove normative sulla sicurezza industriale. Oggi, dopo cinquant’anni, si ricordano quegli eventi e le conseguenze che ancora si sentono nel territorio.

Cinquant’anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso e spaventò l’Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un’esperienza insolita: a guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, don Andrea Sartori. Il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas. Un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienze e speranze. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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11 maggio 2026

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