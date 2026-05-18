Domenica 17 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è andato in onda “Lapponia I Love You”, che ha registrato il 13,9% di share. Su Canale 5, “Amici Il Serale” ha ottenuto il 25,9%. Nelle altre reti, “Affari Tuoi” ha raggiunto il 23,5% mentre “La Ruota della Fortuna” ha totalizzato il 23,2%. La serata ha visto quindi una differenza significativa nei risultati tra i programmi principali delle due emittenti.

Ascolti tv di domenica 17 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Lapponia I Love you ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Lapponia I Love you vs Amici il Serale – Auditel ieri sera, domenica 17 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Lapponia I Love You” contro “Amici – Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Lapponia I Love you, il film tv internazionale che vede nel cast anche Nicolò Galasso e Gennaro Lucci ha incuriosito 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv, 17 maggio 2026: Lapponia I Love you (13.9%), Amici Il Serale (25.9%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (23.2%) | Dati Auditel

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