Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: Cesc Fàbregas es el entrenador de moda en el fútbol italiano y en el europeo. El Como 1907 está cuajando una temporada espectacular y se postula como candidato serio para disputar la próxima edición de la Champions League. La victoria de este domingo frente al Pisa, con una exhibición de fútbol total, no hace más que corraborar el objetivo de máximos de los lombardos. –> –> –> El Como desmenuzó al colista de la Serie A, endosándole una manita que le permite mantener un colchón de tres puntos con la Juventus en la pugna por la cuarta posición de la tabla. No sorprende ya el rendimiento del conjunto de Cesc, confeccionado a imagen y semejanza del técnico de Arenys de Mar. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Follia totale in Italia con il Como di Cesc Fàbregas: “Difficile non innamorarsi”

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