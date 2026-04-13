Il folklore piacentino protagonista ai Mercoledì coi grilli per la testa con Ettore Cravedi
Il 15 aprile alle 17,30 si tiene un evento nella libreria Romagnosi, parte della rassegna
Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 15 aprile alle ore 17,30 in Libreria Romagnosi, introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Ettore Cravedi, piacentino, già insegnante e giornalista pubblicista, oggi pensionato che possiamo definire cultore esperto di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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