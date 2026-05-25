Le ruspe previste per l’ampliamento degli impianti da sci sul Terminillo, programmate per la primavera del 2025, non sono ancora arrivate. La decisione di sospendere i lavori deriva dal fatto che gli interventi ricadono in un’area di forte interesse naturalistico. La questione riguarda il blocco temporaneo delle operazioni di sbancamento della montagna, che sono state fermate fino a nuove valutazioni.

Le ruspe per sbancare la montagna sarebbero dovute arrivare nella primavera del 2025. Ma non si sono viste. Una storia infinita, quella del Terminillo, iniziata nel 1934 grazie a Benito Mussolini, desideroso di garantire la pratica dello sci alla borghesia – ricca, tendenzialmente – della Capitale. A partire dagli anni Ottanta, il lento declino, principalmente per la mancanza di neve. Poi, nel recente passato, i tentativi di rilancio del comprensorio. Che avevano preso un nome: TSM2, vale a dire Terminillo Stazione Montana 2. Cioè un progetto di ampliamento che prevede(va) dieci seggiovie, sette tapis-roulant, 37 chilometri di nuove piste, sette rifugi e due bacini per l’innevamento artificiale per un costo stimato, al ribasso, di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop all’ampliamento degli impianti da sci del Terminillo: “Interventi ricadono in area di forte interesse naturalistico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Next Stop: Rimini Sicura”, interventi da 205 mila euro per rendere più sicura l'area della stazione

Il Napoli si inserisce nella corsa al grande obiettivo del Milan: forte interesse degli azzurri!Il Napoli ha mostrato interesse per Mario Gila, difensore della Lazio, considerato una possibile opzione per rinforzare la linea difensiva.

Temi più discussi: No all’ampliamento della discarica di Noce Mattei, la città si mobilita. Finalmente !!!; Sull'ampliamento della Galleria Borghese non basta dire no a priori (di G.S. Ghia); Discarica di Maggiora, attacco al sindaco: Lui è immobile, stop all’ampliamento; Ampliamento Parini: nuovo stop ai lavori, ricorso al Tar contro l'aggiudicazione dei lavori alla CMC Ravenna.

Sull'ampliamento della Galleria Borghese non basta dire no a priori x.com

Ascoli, marciapiedi a bulbo e aree spartitraffico. Stop all’alta velocità, più sicurezza agli incroci e negli attraversamenti pedonaliASCOLI Dai marciapiedi a bulbo, con ampliamenti ed elementi di arredo con restringimenti della carreggiata per rallentare la velocità delle auto ... msn.com

Ex Crass, in coda al gelo per i farmaci. Stop ai disagi, l’Ast corre ai ripari: assunzioni e ampliamento degli orariNuove assunzioni, ampliamento degli orari e lavori per la reazione di una copertura esterna. L’Azienda Sanitaria Territoriale 2 di Ancona ha preso atto della situazione in cui versa il servizio della ... ilrestodelcarlino.it