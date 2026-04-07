Dopo lo stop causato dal maltempo iniziate le operazioni straordinarie di rimozione dei rifiuti a Spoltore FOTO

Dopo un'interruzione dovuta alle condizioni meteorologiche, le operazioni di rimozione dei rifiuti sono riprese a Spoltore. La società incaricata ha avviato una raccolta straordinaria nelle aree più colpite dal maltempo, con un intervento specifico nella zona di Santa Teresa. Le operazioni mirano a rimuovere i rifiuti accumulatisi a causa delle intense precipitazioni.

Anche il "ragno" meccanico per riportare decoro nelle zone più colpite (a Santa Teresa in particolare) nel minor tempo possibile. Rieco ha avviato l'attività che proseguirà anche nei prossimi giorni Rieco ha avviato la raccolta straordinaria de rifiuti sul territorio di Spoltore e in particolare nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, a Santa Teresa. Diverse, infatti, le vie che si sono completamente allagate costringendo all'evacuazione di 300 persone rientrate a casa a fine emergenza. Tra questi ci sono via Arno, via Mincio e via Livenza, dove si sono accumulati il maggior numero di rifiuti. A partire dalle prime ore di martedì 7 aprile gli operatori hanno quindi iniziato la rimozione con mezzi dedicati, tra cui il "ragno" al fine di riportare la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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