Italiani morti alle Maldive iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta
Le autorità delle Maldive hanno avviato le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani deceduti durante un’immersione. Le operazioni sono state avviate subito dopo il decesso dei partecipanti all’attività subacquea, avvenuto ieri. Le forze di soccorso stanno lavorando nella grotta in cui si trovavano i corpi, rispettando le procedure di sicurezza previste. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali locali, che stanno coordinando le operazioni di recupero.
(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. L'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce intanto una nota della Farnesina. Sul luogo dell’incidente in cui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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