Italiani morti alle Maldive iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta

Le autorità delle Maldive hanno avviato le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani deceduti durante un’immersione. Le operazioni sono state avviate subito dopo il decesso dei partecipanti all’attività subacquea, avvenuto ieri. Le forze di soccorso stanno lavorando nella grotta in cui si trovavano i corpi, rispettando le procedure di sicurezza previste. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali locali, che stanno coordinando le operazioni di recupero.

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