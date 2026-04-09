Stop ai social sotto i 14 anni e addio all’anonimato | la proposta di legge del Veneto per tutelare i ragazzi raccontata da chi l’ha ideata

Il Veneto ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social ai minori di 14 anni e prevede la fine dell’anonimato online. L’obiettivo è proteggere i ragazzi dai rischi legati alla navigazione sui social network. La misura mira a creare regole più chiare per l’uso di internet da parte dei giovani e a responsabilizzare le piattaforme digitali. La proposta è stata illustrata da chi l’ha ideata, con l’intenzione di regolamentare il settore.

Il Veneto prova a tracciare un confine netto tra i minori e la “giungla” dei social network con una proposta di legge statale, presentata l’8 aprile 2026 dal consigliere Alberto Stefani, che punta a regolamentare in modo stringente l’accesso alle piattaforme telematiche e ai servizi di messaggistica istantanea. Il progetto, che ora passerà al vaglio del Parlamento nazionale, non si limita a suggerire buone pratiche, ma introduce divieti precisi e obblighi tecnologici per gestori e produttori di hardware. Interpellato da Open sull’origine dell’iniziativa, Stefani ha spiegato: «Sono stato colpito dalle dichiarazioni dei genitori del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante a Bergamo. 🔗 Leggi su Open.online

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