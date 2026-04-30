Veneto stop ai social sotto i 14 anni | piano per la salute mentale

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Veneto si discute di un nuovo provvedimento che limita l'uso dei social network ai minori di 14 anni. La proposta, avanzata da un rappresentante regionale, mira a tutelare la salute mentale dei giovani. La regione sta inoltre pianificando l’introduzione di servizi di supporto psicologico di base, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria dedicata ai ragazzi. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e valutazione.

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