Veneto stop ai social sotto i 14 anni | piano per la salute mentale

In Veneto si discute di un nuovo provvedimento che limita l'uso dei social network ai minori di 14 anni. La proposta, avanzata da un rappresentante regionale, mira a tutelare la salute mentale dei giovani. La regione sta inoltre pianificando l’introduzione di servizi di supporto psicologico di base, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria dedicata ai ragazzi. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e valutazione.

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