Pubblici impiegati | indennità di turno dovute anche durante le ferie

Notizia in breve

Un decreto stabilisce che i pubblici impiegati devono ricevere l’indennità di turno anche durante le ferie. È previsto il rimborso degli arretrati degli ultimi cinque anni per chi ha diritto. Inoltre, le modalità di calcolo delle buste paga nelle amministrazioni pubbliche saranno riviste, con nuove regole in vigore per le retribuzioni. Le modifiche coinvolgono anche eventuali aggiornamenti delle modalità di pagamento e delle detrazioni.