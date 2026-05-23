Pubblici impiegati | indennità di turno dovute anche durante le ferie
Un decreto stabilisce che i pubblici impiegati devono ricevere l’indennità di turno anche durante le ferie. È previsto il rimborso degli arretrati degli ultimi cinque anni per chi ha diritto. Inoltre, le modalità di calcolo delle buste paga nelle amministrazioni pubbliche saranno riviste, con nuove regole in vigore per le retribuzioni. Le modifiche coinvolgono anche eventuali aggiornamenti delle modalità di pagamento e delle detrazioni.
? Punti chiave Chi può richiedere il rimborso degli arretrati degli ultimi cinque anni?. Come cambieranno i calcoli delle buste paga nelle amministrazioni pubbliche?. Perché la Ragioneria Generale dello Stato si oppone a questi pagamenti?. Quali altri settori oltre alla sanità vedranno aumentare le indennità?.? In Breve Sentenza 17372026 della Corte d'Appello di Roma stabilisce il diritto alle indennità.. Dipendente sanitaria ottiene 1.906 euro di arretrati per gli ultimi cinque anni.. La decisione segue il precedente della Corte d'Appello di Torino sentenza 872026.. Rita Longobardi della UIL FPL contesta i vincoli imposti dalla Ragioneria generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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