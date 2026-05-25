Bologna, 25 maggio 2026 – Stili di vita dei bolognesi: non sono perfetti, ma su diverse cose stanno nettamente migliorando. In aumento fumatori e bevitori. Un quarto dei bolognesi fuma e uno su quattro consuma troppo alcol. Oltre il 15% è sedentario e poco più del 5% consuma almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno. Eppure, rispetto al 10 anni fa, il trend di chi fa movimento o attività fisica è in costante crescita. E le malattie cardiovascolari in calo. L’iniziativa dell’Ausl a ‘darsi una mossa’. E' su queste basi che l'Ausl di Bologna ripropone l'iniziativa 'Datti una mossa!', una giornata di benessere, sport e promozione della salute, in programma anche quest'anno al Parco della Resistenza di San Lazzaro sabato prossimo, 30 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stili di vita, un quarto dei bolognesi fuma e uno su quattro beve troppo alcol: i consigli dei medici

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