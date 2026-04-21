Rimpasto è ancora stallo su Freni Dalla Consob al caso Di Foggia | quattro Consigli dei ministri in dieci giorni per il Governo

Negli ultimi dieci giorni, il governo ha convocato quattro riunioni del Consiglio dei ministri, evidenziando le difficoltà nel portare avanti alcune questioni chiave. Tra le tematiche sul tavolo ci sono il rimpasto di governo e la gestione del caso collegato a un ex funzionario delle autorità di controllo, oltre a una vicenda giudiziaria relativa a un ex rappresentante istituzionale. La frequenza degli incontri suggerisce un'attenzione particolare alle scadenze e alle sfide politiche in corso.

Roma, 21 aprile 2026 – Quattro Consigli dei ministri nel giro di dieci giorni. Quale sia per il governo la matassa da sbrogliare e le scadenze a cui dare risposta lo si capisce anche dalla (probabile) agenda. Ci sono provvedimenti urgenti e fondamentali come il Documento di finanza pubblica (sostituisce il vecchio Def), che va inviato a Bruxelles entro la fine del mese, c’è il decreto sul Lavoro con le misure già annunciate, Piano casa compreso, e da battezzare in occasione del Primo Maggio e ci sono le nomine, che ormai si trascinano da giorni, nelle caselle rimaste vacanti sia tra i sottosegretari che nelle aziende partecipate. Tra queste,...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rimpasto, è ancora stallo su Freni. Dalla Consob al caso Di Foggia: quattro Consigli dei ministri in dieci giorni per il Governo Notizie correlate Rimpasto al Palazzo: 6 posti vacanti e il nodo Consob in giocoIl Palazzo si prepara a un rimpasto che potrebbe cristallizzarsi mercoledì prossimo, con la riunione del Consiglio dei ministri fissata... Governo, "ipotesi mini-rimpasto, tra i ministri in bilico Nordio, Urso, Piantedosi, Pichetto Fratin e Schillaci" - RETROSCENATutto dipenderà dalle prossime settimane, ed in particolare dai sondaggi: se la coalizione di governo perderà 2-3 punti percentuali come effetto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sottosegretari, partita bloccata? Meloni prende tempo: cosa succede dietro le quinte del governo. Governo, si stringe per completare la squadra: le poltrone da riempire e il nodo ConsobLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo, si stringe per completare la squadra: le poltrone da riempire e il nodo Consob ... tg24.sky.it Al via la reggenza Mosca. Impasse della maggioranza sul nuovo presidenteMILANO – Chiara Mosca è il nuovo presidente vicario della Consob, oggi scade infatti il mandato del suo predecessore Paolo Savona, che venerdì ha liberato l’ufficio al sesto piano del palazzo di Via ... repubblica.it