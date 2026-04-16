Seminario Alimentazione allenamento e stili di vita per l' ottimizzazione dei livelli ormonali

Domenica 19 aprile 2026 a Milano si svolgerà un seminario dedicato all'endocrinologia funzionale, con particolare attenzione all'alimentazione, all'integrazione, all'allenamento e agli stili di vita per migliorare i livelli ormonali. L'evento sarà condotto dal Dottor Massimo Spattini, che tratterà le diverse strategie per ottimizzare i livelli ormonali attraverso approcci pratici e scientifici. Alla fine del seminario verranno consegnati gli attestati di partecipazione. Per ulteriori informazioni è disponibile un indirizzo email.

Domenica 19 aprile 2026 A Milano parliamo ancora di longevità con il Dottor *Massimo Spattini* che terrà un seminario Endocrinologia Funzionale: alimentazione, integrazione, allenamento e stili di vita per l’ottimizzazione dei livelli ormonali consegna di attestati di partecipazione Info e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Nuovi incontri per pazienti cronici e familiari: tre appuntamenti su alimentazione e stili di vitaPer quanto riguarda l’Alta Valle del Bidente, il primo incontro è in programma martedì 10 marzo, dalle 9.

“M’illumino di meno”: allo Steri seminario sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibiliL'iniziativa è organizzata dall’Università di Palermo e dal Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (Cste) di Ateneo con la partecipazione,...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Scuola dello Sport: aperte le iscrizioni al seminario Indicazioni nutrizionali per il post allenamento o gara.

Seminario Alimentazione, allenamento e stili di vita per l'ottimizzazione dei livelli ormonaliConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... milanotoday.it

A Matera il seminario Alimentazione e prevenzione degli infortuni sportiviE' in programma per venerdì 10 aprile, dalle 16 alle 19, presso l'aula magna dell'SS Turi-Morra di Matera, il Seminario Alimentazione e prevenzione degli infortuni sportivi: strategia per la salute ... lasiritide.it