Stiamo prosciugando il futuro

Il 25 maggio 2026, a Fiumicino, è stato emesso un provvedimento amministrativo che impone una misura che, in teoria, dovrebbe essere naturale e condivisa, ma che si rivela difficile da rispettare. Il testo evidenzia come questa decisione sia percepita come un esempio di imposizione che contrasta con i principi di istinto di sopravvivenza e educazione civica. La formulazione suggerisce un senso di delusione rispetto alla situazione attuale.

Fiumicino, 25 maggio 2026 – C’è qualcosa di profondamente deprimente nel dover leggere un provvedimento amministrativo che impone, per legge, ciò che l’istinto di sopravvivenza e l’educazione civica dovrebbero suggerirci ogni giorno. Eppure, siamo arrivati a questo: a Fiumicino è scattato il divieto di sprecare acqua potabile fino al 30 settembre, con multe che possono arrivare a 500 euro ( leggi qui ). Niente lavaggi compulsivi di auto, niente irrigazione di giardini privati in pieno giorno, niente riempimento di piscine con l’oro blu che esce dai nostri rubinetti. Un atto dovuto da parte dell’Amministrazione, sia chiaro. Ma il punto non è l’ordinanza in sé, bensì la necessità stessa della sua esistenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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