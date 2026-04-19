Il direttore sportivo del club milanese ha dichiarato che stanno collaborando con l'allenatore per il futuro, aggiungendo che non ci sono questioni da discutere e che il tecnico ha svolto un buon lavoro. La dichiarazione è arrivata prima della partita contro il Verona, senza ulteriori dettagli sul rapporto tra le parti o eventuali piani a lungo termine. Nessuna comunicazione è stata rilasciata su eventuali cambiamenti o decisioni imminenti.

Superfluo dire che l'argomento Allegri ha tenuto e continuerà a tenere banco, se non altro fino a quando qualcuno non riterrà arrivato il momento di fare chiarezza assoluta. Intanto, a pochi minuti da Verona-Milan, sono arrivate le considerazioni in merito del ds rossonero Tare. "È inutile parlare adesso di questo situazione - ha detto a Dazn -. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Tare: "Stiamo lavorando con Allegri per il futuro"

MAIGNAN RINNOVA MA... Cosa è successo con l'altro colpo del Milan

Notizie correlate

Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico.

Milan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato. Di cosa si è parlato, ecco i temi sul tavoloMilan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Simonelli: Malagò ha sempre dimostrato... Serie A a 18? Sono aumentate le altre partite, non quelle in Italia.

Milan, Tare: Stiamo lavorando con Allegri per il futuroÈ inutile parlare adesso di questo situazione - ha detto a Dazn -. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la ... gazzetta.it

Tare a DAZN: Stiamo lavorando insieme ad Allegri per il futuroIgli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN prima di Verona-Milan. Le sue parole: Si è parlato tantissimo di Allegri e dei giocatori che sono con lui. Qual è il tuo punto di ... milannews.it