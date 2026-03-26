A Milano, da ottobre 2024, sono arrivati 103 palestinesi provenienti da Gaza, trovando rifugio nella città. Questi individui sono fuggiti dal conflitto nella regione e attualmente sono ospitati in diverse strutture della zona. La presenza di questa comunità rappresenta un elemento di rilievo nel panorama locale e si inserisce in un quadro di accoglienza legato alle emergenze umanitarie.

Sono 103 i palestinesi in fuga da Gaza che hanno trovato accoglienza a Milano dal mese di ottobre del 2024 a oggi. Tra loro anche Taghreed Atef Abdelmagod Abusamra, mamma di tre bambini, che lavorava come avvocato prima della guerra: "Difendevo i diritti degli altri, ho perso i miei, la casa, tutto". Da un anno e dieci mesi è a Milano. Ha raccontato la sua storia dal palco del Forum del Welfare, che è cominciato ieri a Base Milano, in via Bergognone 34. "Qui a Milano abbiamo trovato aiuto e persone che ci hanno accompagnato – spiega –: stiamo cercando di costruire un nuovo futuro, la nostra famiglia è di nuovo insieme. Ma tante altre famiglie stanno affrontando difficoltà: non dimenticate i nostri bambini a Gaza, non lasciateci soli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taghreed e i 103 gazawi a Milano: "Qui stiamo ricostruendo il futuro"

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