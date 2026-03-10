Biagio Izzo ha confermato di essere stato scelto come co-conduttore a fianco di Stefano De Martino per l’edizione di Sanremo 2027. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista in cui l’attore e comico ha commentato la sua partecipazione alla manifestazione musicale. La conferma ufficiale arriva poco dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Al prossimo Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino vedremo Biagio Izzo co-conduttore? Cosa ha detto lui durante la conferenza stampa di Pechino Express. Stefano De Martino è già al lavoro per il suo Sanremo 2027. In molti si sono domandati, nonostante manchi ancora tanto tempo, chi ci sarà al suo fianco nel ruolo di co-conduttore e c’è chi ha ipotizzato il nome di Biagio Izzo. L’attore comico napoletano durante la conferenza stampa di Pechino Express (QUI i dettagli su cast e programma) ha voluto rispondere a questa domanda e dire la sua: “Allora, noi siamo felici che Stefano condurrà Sanremo. Ma è Stefano che andrà a Sanremo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Biagio Izzo co-conduttore accanto a Stefano De Martino a Sanremo 2027? Parla lui

Articoli correlati

Leggi anche: “Sanremo 2027 con Stefano De Martino? È un amico, gli sarò vicino dietro le quinte. Non so se salirò sul palco, ma ci vuole l’idea giusta”: parla Biagio Izzo

Stefano De Martino a Sanremo, Biagio Izzo: “Saremo con lui ma a una condizione”Al Festival di Sanremo di Stefano De Martino potrebbe esserci spazio anche per alcuni dei suoi amici più stretti.

Tutto quello che riguarda Biagio Izzo

Temi più discussi: De Martino a Sanremo 2027, Biagio Izzo svela: Ci saremo anche noi, ma…, il ruolo di STEP al Festival; Stefano De Martino a Sanremo, Biagio Izzo: Saremo con lui ma a una condizione; Pechino Express 2026: le coppie di concorrenti, i conduttori, gli inviati e le tappe; Sanremo 2027, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni co-conduttori?/ Dipende. Il Festival è pericoloso.

A Sanremo 2027 Biagio Izzo sarà co-conduttore? Parla luiAl prossimo Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino vedremo Biagio Izzo co-conduttore? Cosa ha detto lui durante la conferenza stampa di Pechino Express. Sanremo 2027: Biagio Izzo ... novella2000.it

Biagio Izzo pronto a co-condurre Sanremo insieme a Stefano De MartinoSanremo 2027, Biagio Izzo apre a un ruolo accanto a Stefano De Martino Chi: il comico Biagio Izzo, amico di Stefano De Martino. Cosa: valuta una possi ... assodigitale.it

«Siamo felici che farà Sanremo, noi siamo suoi amici e saremo a Sanremo per supportarlo, dargli forza, stargli vicino». Biagio Izzo non lascia spazio a dubbi sul legame con Stefano De Martino, appena scelto per guidare e curare la direzione artistica del Festi - facebook.com facebook

#pechino express, Biagio Izzo: «Portare Stefano De Martino Impossibile, ma a Sanremo saremo con lui». Jo Squillo "svela" i vincitori: «Non potevo» x.com