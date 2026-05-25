Stefano De Martino indossa la borsa di Gilda Ambrosio | la storia della it-bag da quasi 2mila euro

Stefano De Martino ha indossato una borsa del brand di Gilda Ambrosio, nota come it-bag. La borsa ha un valore di circa 2.000 euro. L'uso di questo accessorio nel suo look è stato interpretato come un gesto di riconoscimento nei confronti del marchio. La presenza della borsa è stata notata durante un evento nel fine settimana, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle intenzioni dietro questa scelta.

Stefano De Martino si sarebbe riavvicinato a Gilda Ambrosio e nel weekend le avrebbe reso omaggio attraverso un piccolo dettaglio nascosto nel look: la borsa cult del suo brand. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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