Stefani | Con Venturini dimostreremo che l' investimento sui giovani è giusto

Il rappresentante regionale ha affermato che il Veneto, anticipando altre aree, si sta concentrando sul futuro. Ha aggiunto che si dimostrerà attraverso le azioni che investire sui giovani è la scelta corretta. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sulle iniziative in programma. La dichiarazione si concentra sull’orientamento della regione verso politiche a favore dei giovani e sull’importanza di dimostrare questa strategia concretamente.

«Il Veneto guarda avanti prima delle altre regioni e questo è un dato molto positivo. Dimostreremo sul campo che l'investimento sui giovani è l'investimento giusto». Lo h dichiarato il presidente del Veneto, Alberto Stefani, in merito al sindaco eletto di Venezia, Simone Venturini.«Devo ancora. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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