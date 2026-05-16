Stefani con Venturini | Prossimità al territorio la chiave per il futuro

Il presidente della regione Veneto ha partecipato venerdì sera a un incontro pubblico all'M9 di Mestre, durante il quale ha presentato ufficialmente la candidatura di un noto politico locale come sindaco di Venezia. La campagna elettorale si concentra sulla vicinanza alle comunità e sulla volontà di rafforzare i legami tra le istituzioni e il territorio. L’evento ha visto la presenza di diversi cittadini e rappresentanti di associazioni, che hanno ascoltato i discorsi di apertura e i programmi presentati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui