Stefani con Venturini | Prossimità al territorio la chiave per il futuro
Il presidente della regione Veneto ha partecipato venerdì sera a un incontro pubblico all'M9 di Mestre, durante il quale ha presentato ufficialmente la candidatura di un noto politico locale come sindaco di Venezia. La campagna elettorale si concentra sulla vicinanza alle comunità e sulla volontà di rafforzare i legami tra le istituzioni e il territorio. L’evento ha visto la presenza di diversi cittadini e rappresentanti di associazioni, che hanno ascoltato i discorsi di apertura e i programmi presentati.
Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha lanciato la campagna elettorale di Simone Venturini, candidato sindaco a Venezia, in un incontro pubblico che si è svolto venerdì sera all'M9 di Mestre. «Ho scelto una precisa impostazione politica, il valore della prossimità - ha detto il governatore -. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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