Stazione di Appalto presidio per chiederne la riapertura urgente

Un gruppo di cittadini si è radunato davanti alla Stazione di Appalto, chiedendo con insistenza la sua riapertura. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose persone, che hanno manifestato il loro desiderio di riattivare il servizio. La presenza è stata compatta e visibile, sottolineando l’urgenza di una soluzione per l’area. La richiesta è stata portata avanti attraverso un presidio pubblico.

Un nutrito gruppo di cittadine e cittadini ha partecipato al presidio presso la Stazione di Appalto, per chiederne con forza la riapertura: una presenza che conferma un’esigenza concreta del territorio. Soliera chiede di non essere lasciata fuori dalla rete della mobilità su ferro e di poter. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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