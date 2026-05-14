Stazione di Posta Inaugurata e chiusa | la riapertura è un rebus

La stazione di Posta è stata inaugurata a fine agosto 2025, ma è stata chiusa il 31 marzo dello stesso anno. Attualmente, si attende una decisione definitiva sulla riapertura, che al momento risulta ancora incerta. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi della chiusura né sulla tempistica di una eventuale riapertura. La situazione rimane in sospeso e suscita curiosità tra gli utenti e le autorità locali.

Inaugurata a fine agosto del 2025, chiusa il 31 marzo e adesso c’è attesa per la riapertura permanente. Potrebbe slittare a giugno, ed è la migliore delle ipotesi, la ripartenza della Stazione di Posta ‘Primo luogo’ di piazza Medaglie d’Oro, la struttura sociale che offre servizi basilari per senza fissa dimora e, in generale, soggetti in difficoltà. Inaugurata ormai quasi nove mesi fa in pompa magna dall’assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci, da un mese e mezzo la Stazione di Posta è chiusa, se si eccettua lo sportello informativo Free Woman finanziato con fondi propri. Sono proprio i fondi il nodo al centro del contendere. I primi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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