Stazione appaltante accesso agli atti senza oscuramenti | Anac chiarisce i limiti sulla tutela dell’offerta tecnica

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che la stazione appaltante deve garantire l'accesso agli atti di gara senza oscuramenti, salvo casi specificamente previsti dalla normativa. La regola generale è che i documenti devono essere consultabili integralmente, senza limitazioni o censure, per favorire trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento. Questa posizione si applica a tutte le fasi del procedimento, a meno che non ci siano motivi giustificati per limitare l'accesso.

La stazione appaltante non deve oscurare dati, notizie o informazioni contenuti negli atti di gara, se non nei casi espressamente previsti. In particolare, l’eventuale oscuramento può riguardare, in tutto o in parte, l’offerta tecnica, ma solo quando l’operatore economico abbia indicato specifiche ragioni di riservatezza e tali motivazioni siano state accolte. Lo ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente n. 10, approvato dal Consiglio di Anac il 6 maggio 2026. La finalità è quella di consentire all’operatore economico interessato di verificare compiutamente gli atti della procedura e, se necessario, contestarne prontamente ed efficacemente la correttezza davanti al giudice. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Lezione 14.8. Accesso agli atti di gara: le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

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