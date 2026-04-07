Bassa Romagna servizi online per l' accesso agli atti sospesi in attesa dell' aggiornamento informatico

Da venerdì 10 aprile pomeriggio fino a martedì 14 aprile, i servizi online dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna non saranno accessibili. La sospensione si deve a un intervento di migrazione dei dati sul cloud della piattaforma Vbg, il gestionale utilizzato per l’accesso agli atti. Durante questo periodo, gli utenti non potranno consultare i documenti o utilizzare i servizi digitali collegati alla piattaforma.

Da venerdì 10 a martedì 14 verrà svolto un intervento di migrazione sul cloud dei dati della piattaforma Vbg che impedirà a cittadini e professionisti di svolgere regolarmente le pratiche online Martedì 14 lo sportello del Servizio edilizia sarà regolarmente aperto, ma senza la possibilità di utilizzare il gestionale informatico Vbg. L'Unione dei Comuni raccomanda ai professionisti che si presenteranno allo sportello di portare con sé il materiale cartaceo per la consultazione di un'eventuale pratica già depositata agli atti. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La lotta al cancro, il camper rotto e niente lavoro: ora Patrik è costretto a trovare una casa per avere un sostegno economico Da Ravenna a Porto per sconfiggere il cancro: i medici del "S. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Bassa Romagna, servizi online Suap e Sue sospesi dal 10 al 14 aprileL’Unione dei Comuni della Bassa Romagna informa che, a partire dal pomeriggio di venerdì 10 aprile e fino all’intera giornata di martedì 14 aprile, i ... ravennanotizie.it

Bassa Romagna: c’è tempo fino al 9 aprile per le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2026-2027C’è tempo fino a giovedì 9 aprile compreso per l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno 2026-2027. ravenna24ore.it

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