A Firenze, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz antiterrorismo che ha portato all'arresto di un ragazzo di 15 anni. Secondo quanto emerso, il giovane era sospettato di aver pianificato un attentato e di essere legato all’Isis. L’operazione si è svolta nel corso della giornata, con l’intervento di agenti specializzati. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività di prevenzione contro minacce di origine internazionale.

La città di Firenze è diventata il palcoscenico di una delicata operazione di prevenzione contro il terrorismo internazionale, culminata con l’ arresto di un ragazzo di soli quindici anni. Il giovane, originario della Tunisia, è stato fermato dalle forze dell’ordine prima che potesse mettere in atto i suoi piani violenti. L’intervento tempestivo della polizia di Stato ha evitato potenziali scenari tragici all’interno del territorio nazionale, interrompendo una pericolosa attività di pianificazione criminale che si stava sviluppando interamente nell’ombra del mondo virtuale. Il minore, a causa della gravità delle accuse e del concreto pericolo sociale riscontrato dai magistrati, è stato trasferito in un istituto di custodia cautelare minorile, dove rimarrà a disposizione dell’ autorità giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Blitz antiterrorismo a Firenze, arrestato 15enne legato all’Isis: stava pianificando un attentato

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