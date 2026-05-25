Stasera in TV — lunedì 25 maggio 2026

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in TV, lunedì 25 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di programmi. Si segnalano film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e eventi sportivi. L’offerta copre diverse fasce orarie, offrendo opzioni per tutti i gusti e le età. La programmazione include anche approfondimenti giornalistici e trasmissioni di approfondimento. La scelta varia tra produzioni nazionali e internazionali, con diversi generi e formati.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Ulisse: Il piacere della scoperta. Documentario - In onda alle 21:30. Non si finisce mai di scoprire Parigi. Non bastano i tre giorni che molti turisti di solito trascorrono in città. La nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta dal titolo Parigi nascosta è un viaggio con Alberto Angela tra le meraviglie meno conosciute della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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