Stasera in TV, lunedì 11 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti. La programmazione include film, serie televisive, programmi di intrattenimento, servizi di informazione e eventi sportivi. Gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni, tra cui approfondimenti giornalistici, trasmissioni di intrattenimento e partite sportive in diretta. La sera offre un'ampia scelta di programmi per vari interessi e gusti.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Ulisse: Il piacere della scoperta. Documentario - In onda alle 21:30. In questa seconda puntata visiteremo il Giappone: un viaggio in un paese così lontano ma capace di esercitare un fascino crescente su moltissimi italiani. La leggendaria tradizione dei samurai, gli eroi dei manga e dei cartoni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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