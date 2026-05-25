Sono aperte le candidature per la seconda edizione di Good Food Makers 2026, promossa da Startup, Barilla e Almacube. La prima fase ha coinvolto oltre 1.100 startup provenienti da più di 50 Paesi. La selezione si rivolge a imprese che si occupano di innovazione nel settore alimentare, con attenzione a sostenibilità e tecnologie. Le candidature sono aperte fino a una data specifica, e le startup interessate possono presentare le proprie proposte attraverso il sito ufficiale del programma.

Parma, 25 mag. (AdnkronosLabitalia) - Oltre 1.100 startup coinvolte da più di 50 Paesi, 26 progetti pilota sviluppati e oltre 20 progetti attualmente attivi grazie alle soluzioni degli alumni del programma: sono questi i numeri di Good food makers, il programma di open innovation di Barilla che rinnova la sua chiamata all'innovazione aprendo ufficialmente le candidature per l'edizione 2026. Giunto alla sua ottava edizione, il programma si conferma uno degli strumenti chiave con cui il Gruppo intercetta nuove tecnologie e accelera l'innovazione. L'edizione 2026 si inserisce in un momento particolarmente significativo per l'azienda, che inaugura Bite-Barilla innovation & technology experience, il nuovo centro di innovazione dedicato allo sviluppo dei prodotti del futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Startup, Barilla e Almacube aprono le candidature per Good food makers 2026

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