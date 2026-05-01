Fondazione Golinelli entra in Almacube | Così Bologna accelera startup e innovazione
La Fondazione Golinelli ha annunciato l’ingresso in Almacube, un incubatore di imprese. Questa collaborazione mira a sostenere lo sviluppo di startup e promuovere progetti innovativi nella città. La partnership si inserisce in un quadro di cooperazione tra istituzioni e realtà imprenditoriali per rafforzare la capacità di competere nel settore dell’innovazione. La notizia arriva in un momento in cui si evidenzia la necessità di alleanze tra università, imprese e incubatori.
Non è più il tempo di affrontare da soli la sfida dell’innovazione. Per competere davvero, servono alleanze forti tra università, imprese e incubatori. È da questa visione che nasce l’ingresso di Fondazione Golinelli nel capitale di Almacube, l’innovation hub dell’Università di Bologna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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