Maker Faire Rome 2026 | aperte le candidature per innovatori e startup

Sono aperte le candidature per partecipare a Maker Faire Rome 2026, un evento dedicato all’innovazione e alle startup. Le aziende emergenti interessate possono richiedere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro, uno dei luoghi principali della manifestazione. Inoltre, studenti di varie scuole sono coinvolti in progetti collaborativi con il Ministero dell’Istruzione, che promuovono l’incontro tra giovani talenti e il mondo dell’innovazione.

? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro?. Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione con il Ministero dell'Istruzione?. Come si trasformerà il rapporto tra università e imprese durante la fiera?. Quale impatto concreto avranno i nuovi progetti sul tessuto produttivo romano?.? In Breve Scadenza candidature fissata per il 15 giugno presso il Gazometro Ostiense.. Maurizio Pezzetta di Innova Camera coordina la fase operativa dei progetti.. Call for Schools dedicata a studenti tra 14 e 18 anni europei.. Integrazione tra università e startup per il tessuto produttivo di Roma.. Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Gazometro Ostiense ospiterà la quattordicesima edizione di Maker Faire Rome, con tutte le procedure di candidatura già ufficialmente aperte per i partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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