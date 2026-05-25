Notizia in breve

Star City è un thriller cospirazionista che si concentra su una rivisitazione alternativa della corsa allo spazio. Il racconto si svolge in un momento chiave in cui l’Unione Sovietica diventa la prima nazione a portare un uomo sulla Luna, inserendo elementi di teoria cospirativa e tensione. La narrazione si sviluppa con ritmo rapido, mantenendo un tono diretto e senza approfondimenti sui personaggi o sui dettagli storici ufficiali.