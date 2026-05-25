Star City
Star City è un thriller cospirazionista che si concentra su una rivisitazione alternativa della corsa allo spazio. Il racconto si svolge in un momento chiave in cui l’Unione Sovietica diventa la prima nazione a portare un uomo sulla Luna, inserendo elementi di teoria cospirativa e tensione. La narrazione si sviluppa con ritmo rapido, mantenendo un tono diretto e senza approfondimenti sui personaggi o sui dettagli storici ufficiali.
è un thriller cospirazionista dal ritmo incalzante che ci riporta al momento decisivo della rivisitazione in chiave ucronica della corsa allo spazio: quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a portare un uomo sulla Luna. Questa volta, però, la storia viene esplorata da dietro. 🔗 Leggi su Today.it
STAR CITY | MAY 2026
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